Drakonische Geldstrafe für Welser Polizist (55)

Zweimal hatte der Kommandant-Stellvertreter (55) einer Welser Polizeiinspektion am 26. Dezember 2017 in dem elektronischen Akt (PAD) zum Alko-Unfall des hochrangigen Offiziers nachgesehen. Und damit offenbar eine gravierende Dienstpflichtverletzung begangen. Am Donnerstag musste er sich vor einer Disziplinarkommission in der Landespolizeidirektion Linz verantworten. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Amtsmissbrauchs waren bereits eingestellt.