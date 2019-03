Das sagen die „Dancing Stars“ zu Rassimus-Vorwurf

Rassismus-Vorwürfe gegen Helene Exel ließen am Küniglberg die Wogen hochgehen. Während sie mit der Betitelung „Monkey Move“ anscheinend eine Tanzbewegung meinte, nahm das Soso Mugiraneza rassistisch auf. Die Situation eskalierte, als Helene - wohl in einem anderen Zusammenhang - davon sprach, das erwarte man von Soso. Adabei-TV fragte bei einigen „Dancing Stars“-Kollegen nach, wie sie die Situation einschätzen. Ob die Chemie zwischen den beiden Protagonisten wieder stimmt, werden wir allerdings erst am Freitag um 20.15 Uhr auf ORF1 sehen.