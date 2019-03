Frischluftkur für die spanische Smog-Hauptstadt

Kaum „dicke Luft“ in Linz

„Eine Umweltzone ist in Linz derzeit nicht notwendig“, sagt Klima-Landesrat Rudi Anschober beim Besuch in Madrid. „Dicke Luft“ ist in ganz Oberösterreich längst Geschichte. Sorgenkind bleibt der Linzer Römerberg: „Darum wollen wir alte Taxis wegbringen“, sagt Expertin Regina Pürmayr - siehe Interview.