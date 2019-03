Linzer Bergschlößlpark als neuer Platz für Kranke

WC-Anlage muss noch installiert werden

Durch gezieltes Ansprechen und „Werbung“ will man die Betroffenen - laut Stadtchef Luger handelt es sich beim harten Kern ohnehin um nicht mehr als 10 bis 15 Personen - „umleiten“ und dazu animieren, sich künftig dort aufzuhalten. Ein bisschen warten sollten sie aber noch, denn nötige Adaptierungsmaßnahmen sind bisher nicht durchgeführt worden. In Kürze soll aber eine WC-Anlage, ein Wasseranschluss und auch ein Unterstand installiert werden. Während es Grüne und Neos vor allem wichtig war, festzustellen, dass sie jeweils die Ersten waren, die eine Ersatzfläche gefordert hatten, haderte VP-Stadtvize Bernhard Baier mit der präsentierten Lösung. „Eine solche Fläche ist wichtig, aber in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, dem Hotspot für den Drogenhandel, höchst problematisch“, so Baier.