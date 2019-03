Drei Frauen am Grazer Hauptbahnhof belästigt

Gegen 16 Uhr verfolgte der Mann eine 17-Jährige sowie zwei 18-Jährige aus den Bezirken Graz und Graz-Umgebung auf einem Bahnsteig des Grazer Hauptbahnhofes. Dabei starrte er die Frauen an und spielte mit seiner Hand in der Hose offensichtlich an seinem Geschlechtsteil herum. Schließlich führte der Unbekannte vor den Augen der Frauen sexuelle Handlungen durch.