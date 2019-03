Alles Bio bei Landesgartenschau

In 57 Tagen geht die Landesgartenschau in ihre bereits siebente Runde. Das Besondere: Erstmals dreht sich in Aigen-Schlägl alles um die Themen Bio und Nachhaltigkeit. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Auf einer Fläche von 15 Hektar will man den Besuchern vom 17. Mai bis 13. Oktober ein „nachhaltiges“ Erlebnis mit insgesamt rund 700 Veranstaltungen bieten.