Dreifach-Akademikerin ist die neue Umweltanwältin

„Sie hat sowohl im Hearing, als auch im Gespräch mit der Regierung die beste Performance abgelegt“, sagt der für Umwelt zuständige Landesvize Heinrich Schellhorn (Grüne) über Gishild Schaufler. Die neue Landesumweltanwältin ist 41 Jahre alt, Mutter zweier Kinder (12 und 15), lebt in Elsbethen und hat gleich drei akademische Grade: einen Magister in Jus, einen Diplomingenieur in Umwelt- und Bioressourcenmanagement sowie einen Doktor in Biologie.