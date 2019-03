Die Schülerproteste in Graz zeigen jetzt Wirkung

Es sei sinnvoll, dass sich die Jugend für den Klimaschutz engagiere, betont man in der Bildungsdirektion, verweist aber auf den jüngsten Ministeriums-Erlass, „dass die Demonstrationen in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden“ sollen. Man nehme die Anliegen der Schüler jedoch ernst, betont Schulchefin Elisabeth Meixner, „daher werden wir uns in den nächsten Tagen mit einer Auswahl an kritischen jungen Menschen in der Bildungsdirektion zusammensetzen“. Am Runden Tisch diskutiert werden solle dann, „wie wir uns in den Schulen noch vorbildhafter verhalten können“, so Elisabeth Meixner.