Steiermark als Land der Unternehmens-Gründungen

Die steirische Wirtschaft schreibt Geschichte. Noch nie zuvor haben so viele Steirer den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. 4274 waren es im Vorjahr und damit nochmal um 3,1 Prozent mehr als im Rekordjahr 2017. „Das ist eine höchst erfreuliche Bilanz“, sagt Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk. „Sie haben die Komfortzone einer Anstellung verlassen und ihr Schicksal selbst in die Hand genommen“. Durchschnittlich gibt es jeden Tag zwölf steirische Neugründungen.