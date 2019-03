Dicke Luft vor der Stichwahl in der Stadt

Ansonsten sei die Stimmung gut, so der SPÖ-Kandidat und lacht etwas bitter: „Das war sie aber vor der Gemeinderatswahl auch.“ Galgenhumor? „Den Bernhard Auinger wird es am Montag auch noch geben.“ Nur am Montag, dem Tag nach der Stichwahl? „Nein, auch am Dienstag und Mittwoch.“ Und mit einem Hinweis auf Parteivorsitzenden Michael Wanner meint er: „Da steht mein Chef, fragen Sie ihn selbst.“ Der Angesprochene nickt.