Chef belästigt Mitarbeiterin: „War doch nur Spaß“

Mit dem Satz „Das war doch alles nur Spaß“ wollte sich der direkte Vorgesetzte einer jungen Leiharbeiterin in einem oberösterreichischen Produktionsbetrieb vor Gericht aus der Verantwortung ziehen. Die Frau war insgesamt drei Jahre im Betrieb angestellt, erst nach ihrer Kündigung zeigte sie die Vorfälle an. Der Beklagte unterstellte der Frau, sie wolle sich lediglich an ihm rächen.