Rassismus: Zahl der Vorfälle auf neuem Höchststand

Immer mehr Fälle betreffen das Internet

Von den 1920 Rassismus-Fällen betrafen 2018 exakt 1164 - und damit drei Fünftel - das Internet. Im Jahr davor waren es „erst“ 44 Prozent. Dabei sind Kommentare mit hetzerischen Inhalten in der Überzahl: Hasspostings kommen fast doppelt so häufig vor wie abwertende Positionen in ursprünglichen Beiträgen. Nicht allzu überraschend also, dass laut ZARA sechs von zehn rassistischen Online-Meldungen von Facebook-Usern kamen, gefolgt von Web- und Zeitungsforen und anderen Diensten wie YouTube oder Twitter.