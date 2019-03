Mit 28 Kilo Gold im Rucksack aus Bank spaziert?

28 Kilogramm Gold - gestohlen aus einem Schließfach! Trägt man die in einem locker auf der Schulter sitzenden Rucksack aus der Bank heraus? Nun ja, George Clooney als Danny Ocean knackte gar Tresorräume in Las Vegas - aber das waren Filme. Ob die Realität mithalten kann, wird sich ab Dienstag in Linz weisen ...