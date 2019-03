VTA-Neubau in Rottenbach länger als Fußballfeld

„Grundstück bereits gekauft“

Nachdem im Vorjahr der Bau des Innovationsturms abgeschlossen wurde, in dem Platz für die Forschung und Entwicklung entstand, lässt das Unternehmen nun bald wieder die Bagger anrollen. Ein 6000 Quadratmeter großes Technikum entsteht, das mit einer Länge von 145 Metern sogar den Rasen in der Allianz-Arena in München übertrifft. „Das dafür nötige Grundstück wurde bereits gekauft und umgewidmet“, verrät Kubinger. Das Technikum soll vor allem der auf Anlagenbau spezialisierten Wassertechnik-Sparte Möglichkeiten bieten.