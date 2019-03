Mit diesem Fahrzeug will Japan den Mond erkunden

Die Hightech-Nation Japan will sich an einer NASA-geführten Mission beteiligen, die ab Mitte der 2020er-Jahre den Bau einer Raumstation - die sogenannte „Lunar Orbital Platform-Gateway“ (Bild oben) - in der Umlaufbahn des Mondes vorsieht. Zudem hegt man die Hoffnung, eines Tages eigene Astronauten zum Erdtrabanten schicken zu können.