Momentum darf kein Bremsklotz sein

Vier Viertelfinalduelle, viermal Matchpuck! Einzig die Red Bulls greifen dabei am Freitag auf fremdem Eis nach ihrem Halbfinalticket in der Eishockeyliga. Salzburg-Defender Jakubitzka sagt vor Fehervar-Duell Nummer fünf klar: „Wir wollen es unbedingt fertig bringen, so mehr Zeit haben, um uns auf die nächste Serie vorzubereiten.“