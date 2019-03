„Harter“ Brexit kostet jeden Österreicher 83 Euro

Pro-Kopf-Verlust in Salzburg am höchsten

Die Bertelsmann-Stiftung hat auch ein Bundesländer-Ranking erstellt. Demnach wäre der Wohlstandsverlust pro Kopf in Salzburg mit 90 Euro am höchsten und im Burgenland mit 52 Euro am niedrigsten (siehe Grafik unten). Als Grundlage für die Errechnung hat die Stiftung Wirtschaftsstruktur und Exportabhängigkeit der einzelnen Bundesländer herangezogen.