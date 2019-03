Aufatmen: Keine erhöhten Bleiwerte bei 70 Steirern

In der von erhöhten Bleikonzentrationen betroffenen Ortschaft Schrems in der Gemeinde Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) ist am Donnerstag Entwarnung gegeben worden: Wie Bürgermeister Johannes Wagner den Bewohnern am Abend bei einer Versammlung mitteilte, wurden bei den genommenen Blut- und Haarproben keine auffällig hohen Schwermetallwerte festgestellt.