Berthold hört als Cheftrainer der Deutschen auf

Der Vorarlberger Mathias Berthold beendet nach fünf Jahren seine Tätigkeit als Cheftrainer der deutschen Ski-Herren. Das gab sein bisheriger Arbeitgeber am Donnerstag, wenige Tage nach dem Rücktritt von Felix Neureuther bekannt. Der 53-Jährige hatte das Amt im April 2014 übernommen, zuvor war er von 2010 an Sportlicher Leiter des ÖSV-Herrenteams. In der Zeit vor dem Engagement in seiner Heimat war er auch schon in Deutschland tätig gewesen.