Zero Zucker: Schlank & fit für den Sommer

Welche Gründe sind es, die einen Menschen dazu veranlassen können auf Zucker zu verzichten? Fürs erste gilt es die Unterscheidung zwischen gesundem und ungesundem Zucker zu lernen. In Maßen kann Zucker in Obst, Gemüse und Milch gerne konsumiert werden. Man sollte sich jedoch von dem Zucker in Schokolade und Fertigprodukten so gut es geht fernhalten. Stattdessen bringt es etwas sich die positiven Aspekte vorzuhalten, die Zuckerentzüge mit sich bringen.



Von kein Karies mehr bis hin zu schöner, strahlender Haut und eine schnelle Reduzierung des Gewichts ist alles dabei. Die persönlichen Ziele können einem da ebenfalls helfen, wenn man sich selber am besten einschätzen kann. Von jetzt auf gleich komplett auf Zucker zu verzichten, fällt den meisten schwer! Es gibt auch einige Fallen, die man umgehen kann, wenn man sie denn kennt. Diese werden in diesem Buch aufgelistet, so wie eine Liste aus zuckerfreien und veganen Rezepten. Der letzte Teil des Buches behandelt eine Entgiftungskur, die hilft, den Körper zu reinigen.