Tiroler Polizei fahndet nach einem Bankbetrüger

Nach einem Betrüger fahndet derzeit die Tiroler Polizei. Wie erst jetzt bekannt wurde, wies sich dieser am 11. September des Vorjahres in einer Bankfiliale in Innsbruck mit einem südafrikanischen Dokument aus und gab vor, diese Person zu sein. Er machte sich mit einem niedrigen fünfstelligen Eurobetrag aus dem Staub.