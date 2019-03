Faßmann: Klima-Demos erst nach Schulschluss!

Sein Ressort richtet nun an alle neun Bildungsdirektionen eine Empfehlung, dass die Klima-Demos nur noch in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden dürfen. „Auch im Sinne der Beteiligungsmöglichkeit der Schülerinnen und Schüler an den Welt-Klima-Demonstrationen wäre es wünschenswert, dass die Demonstrationen in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden“, heißt es darin. „Die Bildungsdirektionen werden angewiesen, einen bundesweit einheitlichen Vollzug zu gewährleisten.“