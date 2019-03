Matchpuck für vier österreichische EBEL-Klubs

Erstmals seit 2015 könnte das Halbfinale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) wieder zu einer rein österreichischen Angelegenheit werde. Die Vienna Capitals, Graz 99ers und der KAC, die drei Top-Teams nach der Zwischenrunde sowie Vorjahresfinalist Red Bull Salzburg liegen im Viertelfinale in der „best of seven“-Serie jeweils mit 3:1 voran und haben am Freitagabend den ersten Matchpuck.