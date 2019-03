Gerüchte um Pläne von islamischem Kulturzentrum

Bis vor drei Jahren befanden sich in der Immobilie in der Levasseurgasse noch eine Bankfiliale und bis zum Ende des Jahres 2018 ein Kaffeehaus. Seit Anfang 2019 steht das Gebäude leer und wurde vor einigen Wochen an einen neuen, noch unbekannten Besitzer verkauft. Was danach damit geschieht, ist noch unklar. Laut Gerüchten und einem Bericht der Bezirkszeitung wurde das Haus an eine „islamische Firma“ verkauft, die dort nun „eine Islam-Schule, ein Kulturzentrum oder gar eine Moschee errichten“ wolle.