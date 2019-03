2400 Packungen: Polizei legt Kaugummidieb Handwerk

Es war nicht das erste Mal

Doch den versuchten Diebstahl ließen die Angestellten dem mutmaßlichen Langfinger nicht durchgehen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei im Supermarkt fest. Bei der Befragung wurde schließlich klar: Es war nicht der erste Kaugummidiebstahl des verdächtigen Serben. Bereits siebenmal zuvor hatte er sich in unterschiedlichen Läden bedient, ohne die Ware zu bezahlen. So schlug er am 6. März am Franzosengraben, am 12. März in der Raxstraße, am 14. März in der Thaliastraße, am 15. März zuerst in der Wilhelminenstraße und der Ottakringer Straße, später in der Schottenfeldgasse und in der Raxstraße zu.