Sonnenschein, 20 Grad: Frühling pur am Wochenende!

Zum Wochenbeginn am Montag behalten die meiste Zeit des Tages kompakte Wolkenfelder die Oberhand. Diese bringen zunächst vom Bodensee bis zum Neusiedler See, später auch in den südlichen Landesteilen Regen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Donauraum sowie im östlichen Flachland mitunter auch lebhaft aus Nordwest. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen null und sieben, tagsüber maximal bei acht bis 16 Grad.