Kraft in Qualifikation Vierter - Kobayashi Sieger

Der Japaner Ryoyu Kobayashi und der Deutsche Markus Eisenbichler haben am Donnerstag in der Qualifikation für den Skiflug-Weltcup in Planica mit jeweils 248 m für die Bestweiten gesorgt. Der Japaner gewann dank des kürzeren Anlaufs (Luke 1) mit 2,8 Punkten Vorsprung. Stefan Kraft erhielt für seinen 232-m-Flug zweimal die Höchstnote 20,0 und war Vierter hinter Lokalmatador Timi Zajc (239).