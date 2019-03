Utrecht-Schütze war terroristischer Einzeltäter

Drei Tage nach dem Blutbad mit drei Toten in einer Straßenbahn in Utrecht hat sich der Terror-Verdacht erhärtet. Die niederländischen Behörden sprechen nun offiziell von Gökmen T. als einem terroristischen Einzeltäter. Der 37-jährige türkischstämmige Hauptverdächtige soll sich wegen mehrfachen Mordes mit terroristischem Motiv verantworten, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.