Mann ließ sich Ohrmuschel ausschneiden

Um in der heutigen Zeit aufzufallen, reichen Tattoos, Piercings oder grüne Haare schon lange nicht mehr aus. Wer „anders“ sein will, muss schon zu drastischen Mitteln greifen. So wie jener junge Australier, der um die halbe Welt nach Stockholm reiste, um sich bei einem Body-Modification-Profi den Großteil seiner Ohrmuscheln entfernen zu lassen. Laut dem Mann, der die Prozedur durchgeführt hat, wird es sein Hörvermögen nicht beeinträchtigen - nachdem sich das Ohr nach einigen Wochen an die neue Situation gewöhnt hat.

Achtung: City4U WARNT! Das solltet ihr nicht nachmachen!