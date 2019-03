Social Media ließ sie fast zugrunde gehen

1993 in Luzern geboren, wurde sie bereits im Kindesalter als Model entdeckt und fand im Rampenlicht schnell ihre Leidenschaft und Bestimmung. Bereits im Alter von 19 Jahren setzte Anja alles auf die Karte der Selbstständigkeit und wurde das bekannteste Fitnessmodel der Schweiz. Sie ging nach Los Angeles, etablierte sich in der Promi-Welt, ihre Fotos wurden international in Hochglanzmagazinen gedruckt. Eine echte Success-Story.