Beachvolleyball-WM 2021 an Rom vergeben

Die Weltmeisterschaften im Beach-Volleyball im Jahr 2021 finden wie 2011 in Rom statt. Das gab Weltverbandspräsident Ary Graca in Italiens Hauptstadt bekannt. Es werden die neunten Weltmeisterschaften in Europa en suite sein. Seit 2005 ging es im Zweijahres-Rhythmus in Berlin, Gstaad, Stavanger, Rom, Stare Jablonki, den Niederlanden und Wien um WM-Medaillen. Heuer folgt Hamburg (28. Juni bis 7. Juli).