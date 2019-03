Steirische Bauern kämpften gegen erste Frostnacht

Teilweise Gesamtverlust bei Marille

Am Donnerstag zog die Landwirtschaftksammer erste Bilanz: Bei Kernobst (Äpfel, Birnen) werden keine Produktionsausfälle erwartet. Am stärksten getroffen hat es vermutlich die aufgrund der großen Wärme im Februar und Anfang März bereits in Vollblüte stehenden Marillen. Auf Einzelflächen kann es zum Verlust der gesamten Ernte kommen. Von einem Gesamtausfall der steirischen Marillenernte ist aber nicht auszugehen.