Robert Kratky: Live-Tattoo-Session im Ö3-Wecker

„Ich werde die Linien nachziehen und dann ganz gut schattieren“, kündigte Slimheli an. Kratky blieb bei der Prozedur cool: „Ich habe doch keine Schmerzen.“ Auf die Aussage des Tätowieres, er würde gar nicht mehr zittern, in den letzten Jahren sei er sei ruhig geworden, meinte Kratky doch etwas angespannt: „Das ist angenehm.“ Es wäre für einen Tätowierer ja auch nicht so gut, wenn er zittert. Dieser fragte nach, ob Kratky ein „Zitter-Tattoo“ wolle.