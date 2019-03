„Krone“-Leser: „Erst 2022? Abschaffung sofort!“

„Ich bin kein ORF Unterstützer, aber ganz abschaffen würde ich die GIS-Gebühr nicht. Eine wirkliche Reform ist unbedingt nötig (Personalkosten, einseitige politische Berichterstattung muss aufhören)“, meint „Krone“-Leser Gogo115. Auch Leser formelford sieht das mit der Rundfunkgebühr nicht so streng: „Ein Sender sollte so unabhängig wie nur möglich sein. Und natürlich über die Zuseher finanziert. Ich gehe in das Kino und zahle, ich fernsehe und zahle daher Gebühr, oder wie man es nennen will.“