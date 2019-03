Urwald-Droge Ayahuasca gibt es nun auch in Wien

Jedes Jahr pilgern hunderte Menschen aus aller Welt in den peruanischen Regenwald, um an einer Ayahuasca-Zeremonie teilzunehmen. Ayahuasca ist der Name für einen psychedelisch wirkenden Pflanzensud aus einer Liane und den Blättern eines Kaffeestrauchgewächses, der seit Jahrhunderten von Schamanen benutzt wird. Das Gebräu enthält den psychedelischen Wirkstoff DMT, der dafür sorgt, dass die Teilnehmer dieser Zeremonien starke Halluzinationen haben. Mittlerweile gibt es - obwohl DMT in Österreich illegal ist - auch in Wien Schamanen, die Ayahuasca-Rituale anbieten.