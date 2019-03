„Pickable“ will Dating-Welt auf den Kopf stellen

„Frauen öffnen schlichtweg die App und wählen Männer aus, die ihnen gefallen. Das ist alles. Keine unerwünschten Anfragen von Männern mehr, die sie nicht interessieren. Keine Zurschaustellung mehr“, so Pickable-Gründerin Clémentine Lalande anlässlich der Vorstellung am Mittwoch in Wien. Damit bleibe Frauen bei der Verwendung außerdem die Sorge erspart, „dass Freunde, Kollegen oder Familienmitglieder auf ihr Profil stoßen, ohne dass sie das möchten“.