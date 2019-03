„Klima-Greta“ muss Lob für Atomkraft korrigieren

Vater rief bei Zeitung an: „War nicht so gemeint“

Gretas Vater Svante Thunberg sah sich angesichts der Flut an Kritik dazu veranlasst, direkt bei Medienhäusern vorstellig zu werden. So rief er etwa den Schweizer „Blick“ an, um mitzuteilen, dass es nicht so gemeint war, „wie es aussah“. Auch der 49-Jährige wies auf die nachträglich eingefügte Passage „Ich persönlich bin gegen Atomenergie, aber ...“ hin, die die Dinge ins rechte Licht rücken solle.