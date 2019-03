Betriebsrat: Messerattacke in der Kärntner Kirche

„Notwendige Konsequenzen“ forderte der diözesane Betriebsratsvorsitzende Gabriel Stabentheiner im Dezember in einem Brief an Kardinal Christoph Schönborn: „Er sollte dem Bischof helfen, dass er von sich aus sein Amt niederlegt.“ Konsequenzen erwartet sich auch Visitator Franz Lackner. Ob er diese gegen Bischof Alois Schwarz oder Administrator Engelbert Guggenberger gerichtet sieht, bleibt aber unklar.