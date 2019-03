Das wird der Neue an „Yang Yangs“ Seite sein

Die Trauer war groß, als im Dezember 2016 Panda-Männchen „Long Hui“ im Alter von 16 Jahren starb. Nun allerdings steht der neue künftige Begleiter von Panda-Dame „Yang Yang“ fest. Er heißt „Yuan Yuan“, ist 19 Jahre alt, von stattlicher Statur und lebt derzeit noch in der chinesischen Panda-Station Dujiangyan des China Conservation and Research Center for the Giant Panda. Mitte April soll der Panda nach Schönbrunn übersiedeln und Ende Mai den Besuchern vorgestellt werden.