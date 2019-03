ManU-Star Pogba bringt sich bei Real ins Spiel

„Ich habe immer schon gesagt, dass jeder von Real Madrid träumt“, grinste Pogba am Mittwoch auf der Pressekonferenz der Franzosen in die TV-Kameras. „Das ist einer der größten Klubs der Welt. Dort arbeitet Zinedine Zidane als Trainer, das ist ein Traum für jeden, der Fußball liebt.“ Doch darf das auch so für den Superstar von Manchester United sein? Die Fans der Red Devils sind erbost. Auch wenn Pogba später hinzufügte: „Ich bin glücklich bei Manchester. Wir haben einen neuen Trainer und ein neues Spielsystem, aber wir wissen ja nicht, was in die Zukunft passiert.“