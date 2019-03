Facebook: Darum wurde Terrorvideo nicht erkannt

Erster Nutzerhinweis ging nach zwölf Minuten ein

Der Attentäter, der am vergangenen Freitag 50 Menschen bei Angriffen auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch getötet hatte, hatte die Attacke in Echtzeit via Facebook Live übertragen. Das soziale Netzwerk bekräftigte frühere Angaben, wonach der 17-minütige Livestream von weniger als 200 Nutzern gesehen wurde und der erste Nutzerhinweis zwölf Minuten nach dem Ende der Übertragung einging.