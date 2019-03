„Mit Sarah Wiener haben wir Chance auf 2. Mandat“

Kogler wurde 1961 in Hartberg geboren und studierte in Graz Volkswirtschaft und Jus. In den 80er-Jahren war er in der Grazer Gemeindepolitik tätig, ab 1994 arbeitete er im grünen Parlamentsklub in Wien. 1999 zog er als Abgeordneter in den Nationalrat ein, zehn Jahre später wurde er stellvertretender Bundessprecher und danach auch Europasprecher seiner Partei. In den vergangenen Jahren hat er sich auch gegen das Inkrafttreten von internationalen Handelspakten wie TTIP und CETA eingesetzt.