Riesen-Fisch an Südküste Australiens angespült

Ein 1,80 Meter langer Riesen-Fisch ist an der Südküste Australiens angespült worden. Das Tier - ein Mondfisch von der Größe eines Findlings - wurde tot an einem Strand nahe der Mündung des Murray River im Bundesstaat South Australia entdeckt. In sozialen Netzwerken kursiert ein Bild, das zwei Menschen neben dem riesigen Meeresbewohner zeigt.