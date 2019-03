Mobbing an Schule: Lehrerin weiter im Amt

Erniedrigt und gedemütigt - und das über Jahre hinweg: Schwer wiegen die Anschuldigungen gegen eine Lehrerin einer AHS im Wiener Bezirk Währing, die quasi mit System Schüler schikaniert haben soll. So manches „Opfer“ der Pädagogin musste sich in der Folge sogar in psychotherapeutische Behandlung begeben. Doch gegen die pragmatisierte Pädagogin gab es bislang keinerlei Handhabe - könnte sich nun das Blatt wenden?