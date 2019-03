Mutter und Baby in Paris in Flammenhölle gefangen

Nizza verbietet „Gelbwesten“-Demos

In Nizza will die Regierung am Samstag Demonstrationen der „Gelbwesten“ überhaupt verbieten, wie Bürgermeister Christian Estrosi mitteilte. Am Sonntag ist der chinesische Präsident Xi Jinping zu Gast in der Stadt an der französischen Mittelmeerküste.