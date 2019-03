Bestätigt: Massenmörder tourte durch Österreich!

Tarrant, der sich selbst als rassistisch, islamophob und ausländerfeindlich bezeichnet, hatte am Freitag in zwei Moscheen in Christchurch 50 Menschen erschossen und zahlreiche weitere verletzt. Auf einer seiner Waffen war der Name des Stadtkommandanten Wiens bei der Türkenbelagerung 1683, Ernst Rüdiger von Starhemberg, eingraviert. In dem bizarren Manifest, das er vor der Tat veröffentlicht hatte, nahm er unter anderem Bezug auf die Schlacht gegen die Osmanen.