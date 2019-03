Das ganze Land will wieder zur EURO!

Das ganze Land will nach 2016 wieder zur EURO, das ganze Land hofft darauf, dass es wieder gelingt, Rot-Weiß-Rot im nächsten Jahr dabei ist, wenn es europaweit in zwölf Städten um den begehrten Pokal geht. 24 Länder nehmen an der Endrunde teil, zwanzig qualifizieren sich direkt via Qualifikation (der Erste und der Zweite jeder Gruppe sind dabei), vier kommen mittels Play-off der Nations League hinzu. Eine „Hintertür“, die auch für Österreich möglich ist, die man aber nicht in Anspruch nehmen will.