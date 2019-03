Radfahrer wurde in Straßengraben geschleudert

Der 82-jährige Autolenker, der ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung kommt, wurde nach eigenen Angaben vom Gegenverkehr geblendet, so dass er den vor ihm fahrenden Radfahrer übersah. Beim Zusammenstoß wurde der E-Bike-Fahrer gegen die Windschutzscheibe und anschließend in den Straßengraben geschleudert. Der 69-Jährige wurde dabei schwer verletzt und von der Rettung in das Landeskrankenhaus Freistadt eingeliefert.