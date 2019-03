Hit gegen Polen: „Ehe-Zwist“ im Hause Arnautovic

Das alles trug sich im September 2017 zu. Also vor nur 18 Monaten. Aber in dieser Zeit schaffte es die ÖFB-Führung um Präsident Leo Windtner, Geschäftsführer Bernhard Neuhold, Generalsekretär Thomas Hollerer sowie natürlich Teamchef Franco Foda, alles in geordnete Bahnen zu lenken. Zumindest das, was jetzt so abseits des Rasens geschieht, erscheint völlig durchdacht. Hochprofessionell.