Wieder mehr Geld für unsere Parlamentsparteien

Parteien erhalten heuer 43 Millionen Euro

In Summe erhalten die Parteien damit heuer gut 43 Millionen Euro - um rund 590.000 Euro mehr - vom Bund. Davon fließen 9,9 Millionen Euro an die ÖVP, 8,49 Millionen Euro an die SPÖ und 8,21 Millionen Euro an die FPÖ. Die NEOS erhalten 1,85 und die Liste Jetzt (vormals Liste Pilz) 1,58 Millionen Euro. Die Sonderförderung für die EU-Wahl wird von 2,0 auf 2,04 Euro pro Wahlberechtigtem erhöht. Das bringt in Summe rund eine Viertelmillion Euro mehr. Sie wird nach der Wahl entsprechend der Stimmenanzahl vergeben.